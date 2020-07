Chiesa-Fiorentina ai ferri corti, gesto provocatorio del calciatore viola: scoppia un nuovo caso Montolivo? (Di lunedì 13 luglio 2020) Un rapporto che si è via via incrinato dallo scorsa estate. Federico Chiesa e la Fiorentina sono ai ferri corti. La volontà di trasferirsi alla Juventus, i tentativi di Commisso di convincerlo a restare in viola e una stagione sottotono. Prestazioni sempre più deludenti nelle ultime settimane, tanto da relegarlo anche in panchina per diverse partite. Anche ieri, nella gara contro il Verona, l’esterno d’attacco della Fiorentina è rimasto fuori dall’11 iniziale. Buttato nella mischia da Iachini dopo l’intervallo, Chiesa è stato decisivo con l’assist per Cutrone, autore del gol del pareggio. Le voci di una possibile partenza non sono mai mancate e hanno contribuito a creare il clima che si respira a ... Leggi su calcioweb.eu

