“Carciofara, te deborda a cellulite”. Non solo i romani, il poeta amico di Grillo insulta la Meloni (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – L’insulto gratuito, l’assenza di arguzia, il romanesco scritto male e strascicato. Poveri Belli e Trilussa, se staranno a rivortà naa tomba a leggere i sonetti del “poeta” Franco Ferrari. Lui, un antifascista inacidito riciclato nei 5 Stelle che scrive roba di quart’ordine su Facebook, è il “poeta” autore dell’ormai celebre “Virgì, Roma nun te merita“, il sonetto rilanciato sul suo blog da Beppe Grillo. Chissà se “er poro” Ferrari è minimamente consapevole della strumentalizzazione operata dal fondatore del Movimento. Sì perché con i suoi insulti ai romani, definiti gentilmente “gente de fogna” (modificato poche ore fa nell’altrettanto non lusinghiero ... Leggi su ilprimatonazionale

