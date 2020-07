A Torino il Genoa cerca punti salvezza (Di lunedì 13 luglio 2020) Giovedì alle 19.30 il Torino ospiterà il Genoa, nella 33a giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e non compromettere la permanenza nella massima serie. Torino Dopo le tre sconfitte consecutive, contro Cagliari, Lazio e Juventus, la formazione di Longo è tornata a vincere contro il Brescia. Con una buona prova di squadra, i granata sono riusciti a ribaltare la rete iniziale di Torregrossa e sono tornati a vincere. Il Torino deve ancora scendere in campo contro l’Inter. Un risultato positivo, potrebbe consentire al Toro di staccare il Genoa, già con un turno di vantaggio. In caso di sconfitta, i granata dovranno sfruttare lo scontro diretto contro il liguri per prendere le ... Leggi su sport.periodicodaily

Giovedì alle 19.30 il Torino ospiterà il Genoa, nella 33a giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e non compromettere la permanenza ne ...

LE ALTRE PARTITE

L'Inter va a caccia del secondo posto. Stasera i nerazzurri ospitano al Mezano il Torino. Tre punti per superare l'Atalanta e agganciare, appunto, la Lazio, seconda. Così Conte: «Stiamo pagando gli er ...

Giovedì alle 19.30 il Torino ospiterà il Genoa, nella 33a giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e non compromettere la permanenza ne ...