Rassegne, al Napoli Teatro Festival Italia debuttano La Notte di Saponaro e SportOpera (Di domenica 12 luglio 2020) La sezione Italiana della tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, presenta domani in prima assoluta La Notte, nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale (ore 21.00 e ore 23.00). Scritto da Igor Esposito per la regia di Francesco Saponaro, lo spettacolo ha per protagoniste di due vite alla deriva, quelle della cantante Giusy e del pianista Roberto, Lara Sansone e Vincenzo Nemolato. Un piano-bar di Quarto Oggiaro, periferia nord di Milano, si trasforma, da ironico cabaret di equivoci e malintesi, in luogo intimo di confessioni e disvelamenti. La musica fa da contrappunto alla memoria, alternando frammenti di grandi successi della canzone Italiana alle armonie di una Notte ... Leggi su ildenaro

Rassegne - “Musica al Centro Antico” : la Nuova Orchestra Scarlatti fa suonare Napoli “Musica al Centro Antico” a Napoli, dal 4 al 26 luglio a cura della Nuova Orchestra Scarlatti. La manifestazione, realizzata con il sostegno del MiBACT, della Regione Campania e del Comune di Napoli, è ideata dal direttore ...

manuel44725775 : @capuanogio @VodafoneIT @frin86 Anche tu hai molto da fare con le rassegne su Juve Napoli e Milan juve... - monicamenna1 : - ppiano_man : @jlojl0jlo @weedsaur @gmbnolol Ha fondato con C. Columbro e R. Piemontese nel 1976 a Napoli il gruppo di lavoro e r… - Rassegne_Italia : Violenta un’infermiera e altre 2 donne tra cui una sordomuta in poche ore: senegalese scatenato a Napoli: -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegne Napoli Rassegne, al Napoli Teatro Festival Italia debuttano La Notte di Saponaro e SportOpera Il Denaro 'Un posto al sole', arrivano i nuovi episodi. Patrizio Rispo: "Quanto amore dal pubblico"

"Sono felice di essere tornato sul set, grazie alle dirette Instagram e agli appuntamenti sui social durante questi mesi di stop ho capito quanto ci vuole bene il pubblico" racconta Patrizio Rispo. "M ...

Rassegne, al Napoli Teatro Festival Italia debuttano La Notte di Saponaro e SportOpera

La sezione italiana della tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, presenta domani in prima assoluta La ...

"Sono felice di essere tornato sul set, grazie alle dirette Instagram e agli appuntamenti sui social durante questi mesi di stop ho capito quanto ci vuole bene il pubblico" racconta Patrizio Rispo. "M ...La sezione italiana della tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, presenta domani in prima assoluta La ...