LAVROV: “Gli aerei della NATO sono utilizzati per Il traffico di stupefacenti in Afghanistan” (Di domenica 12 luglio 2020) MOSCA – La Russia insiste sul fatto che siano state accertate informative sul possibile uso di aerei della NATO per il traffico di stupefacenti in Afghanistan, ha detto il ministro degli Esteri Russo Sergey LAVROV. “Continuiamo a ricevere segnalazioni, anche tramite i mass media, che il contrabbando di oppiacei è stato organizzato dall’Afghanistan ad altri paesi, tra cui l’Europa, con l’uso di aerei militari della coalizione NATO”, ha dichiarato durante il forum online internazionale Primakov Readings , riferisce TASS. “Non possiamo verificare questi rapporti al 100%, ma arrivano segnalazioni da parte dell’Intel troppo regolarmente per poter ignorare la questione. Gli ... Leggi su databaseitalia

