La folle festa di Fabrizio Corona: che cosa è successo a casa sua - (Di domenica 12 luglio 2020) Novella Toloni I militari sono intervenuti nell'abitazione dell'ex re dei paparazzi dopo alcune segnalazioni ricevute dai vicini di casa indispettiti dal clima di festa e dal via vai di gente Guai in vista per Fabrizio Corona che la scorsa notte si è visto piombare in casa i Carabinieri per un accertamento. Tutta colpa, sembrerebbe, della musica alta e del via vai di persone nell'abitazione milanese dell'ex re dei paparazzi che, dallo scorso febbraio vive in regime di detenzione domiciliare. Come riporta il Corriere della Sera, i carabinieri sarebbero stati chiamati da alcuni vicini di casa dell'ex re dei paparazzi, stanchi della musica alta e degli schiamazzi nel cuore della notte e del via vai di persone nella casa situata in piazzale Susa. ... Leggi su ilgiornale

EllyCaliendo : RT @TizianaFerrario: le cifre sui contagi negli #Usa sono impressionanti.Una festa dell'Indipendenza x riflettere su che come riportare gl… - brongosalvatore : RT @TizianaFerrario: le cifre sui contagi negli #Usa sono impressionanti.Una festa dell'Indipendenza x riflettere su che come riportare gl… - TestiFra : RT @TizianaFerrario: le cifre sui contagi negli #Usa sono impressionanti.Una festa dell'Indipendenza x riflettere su che come riportare gl… - castell32082033 : RT @TizianaFerrario: le cifre sui contagi negli #Usa sono impressionanti.Una festa dell'Indipendenza x riflettere su che come riportare gl… - alinatede : RT @TizianaFerrario: le cifre sui contagi negli #Usa sono impressionanti.Una festa dell'Indipendenza x riflettere su che come riportare gl… -

Ultime Notizie dalla rete : folle festa La folle festa di Fabrizio Corona: che cosa è successo a casa sua ilGiornale.it La folle festa di Fabrizio Corona: che cosa è successo a casa sua

Guai in vista per Fabrizio Corona che la scorsa notte si è visto piombare in casa i Carabinieri per un accertamento. Tutta colpa, sembrerebbe, della musica alta e del via vai di persone ...

Marcello Biondi rientra a casa dopo 4 mesi di ricovero per Covid. Grande festa per lui a Rapagnano

4' di lettura 09/07/2020 - La sua vicenda ha del miracoloso e la sua cittadina con in testa il Sindaco Remigio Ceroni lo accoglie a braccia aperte Rapagnano- Bentornato Marcello, hai vinto! E poi 2 da ...

Guai in vista per Fabrizio Corona che la scorsa notte si è visto piombare in casa i Carabinieri per un accertamento. Tutta colpa, sembrerebbe, della musica alta e del via vai di persone ...4' di lettura 09/07/2020 - La sua vicenda ha del miracoloso e la sua cittadina con in testa il Sindaco Remigio Ceroni lo accoglie a braccia aperte Rapagnano- Bentornato Marcello, hai vinto! E poi 2 da ...