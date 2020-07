Governo valuta proposta Aspi, ma l’esecutivo è spaccato. Martedì in Cdm la decisione (Di lunedì 13 luglio 2020) Un pacchetto di 3,4 miliardi, oltre ai 14,5 miliardi già decisi nel Piano industriale e la disponibilità a scendere sotto il 50% per Atlantia. La proposta di Aspi inviata al Governo divide l'Esecutivo, che martedì dovrà prendere una decisione definitiva in un apposito Consiglio dei ministri, mentre un pre vertice domani al Mit cercherà di trovare una posizione comune. Si deve decidere se accettare la proposta di Aspi, magari con qualche limatura, oppure procedere direttamente alla revoca delle concessioni.Per il sottosegretario al Mit, in quota Pd, Salvatore Margiotta, la proposta di Aspi segna "dei chiari passi in avanti", aggiungendo che la questione andrà approfondita. "Sono convinto - spiega il senatore - ... Leggi su ilfogliettone

