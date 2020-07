Calabria, 28 migranti positivi al coronavirus dopo lo sbarco (Di domenica 12 luglio 2020) In Calabria, sulle coste di Caulonia e Roccella Jonica, sono stati soccorsi dei migranti provenienti dal Pakistan. 28 di loro sono risultati positivi al coronavirus. In Calabria, settanta migranti partiti dal Pakistan, sono stati avvistati e soccorsi al largo di Roccella Jonica e Caulonia. Tra questi, vi erano anche cinque minori. dopo i primi accertamenti … L'articolo Calabria, 28 migranti positivi al coronavirus dopo lo sbarco proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

In Calabria esplode la protesta contro i migranti AGI - Scoppia la protesta in Calabria dopo lo sbarco di 70 immigrati pakistani (20 i minori non accompagnati) soccorsi al largo di Caulonia, 26 dei quali risultati positivi al coronavirus. E la presidente della Regione, Jole Santelli tuona: "o il ...

AGI - Scoppia la in dopo lo sbarco di 70 immigrati pakistani (20 i minori non accompagnati) soccorsi al largo di Caulonia, 26 dei quali risultati positivi al coronavirus. E la presidente della Regione, Jole Santelli tuona: "o il ... Calabria - nello sbarco 28 migranti positivi al coronavirus : critiche - proteste e polemiche A seguito dell’ultimo sbarco avvenuto a Roccella Jonica ( Calabria ), sono scoppiate le proteste da parte dei cittadini di Amantea: si contano infatti 28 migranti positivi al coronavirus , e la governatrice Santelli si appella a Conte. Nella ...

A seguito dell’ultimo avvenuto a Roccella Jonica ( ), sono scoppiate le da parte dei cittadini di Amantea: si contano infatti 28 al , e la governatrice Santelli si appella a Conte. Nella ... Calabria - gruppo di residenti si sdraia a terra ad Amantea contro l’arrivo di 13 migranti positivi Protesta sulla statale SS 18 ad Amantea, in provincia di Cosenza, per l’arrivo di 13 migranti positivi al Covid 19, sbarcati a Roccella Jonica. Si tratta di 13 pakistani, al momento asintomatici. La task force dell’Azienda sanitaria di ...

MediasetTgcom24 : Migranti, governatrice della Calabria a Conte: 'Intervenga o vieto gli sbarchi' #Migranti - MediasetTgcom24 : Roccella Jonica, casi di Covid tra i 70 migranti sbarcati venerdì #migranti - LegaSalvini : POSITIVI AL CORONAVIRUS 26 PAKISTANI SBARCATI A ROCCELLA JONICA, ALTRI CASI A BOVA E AMANTEA - deipresocratici : RT @valy_s: #Calabria La governatrice #Santelli,dopo l’arrivo di positivi a Roccella,lancia un ultimatum al gov: o i migranti in arrivo ven… - salvatorecozza1 : @PianiMino In Calabria sono i migranti arrivati ieri in Emilia ci sono focolai bartolini tnt e un prosciuttificio d… -