Un anno fa l’annuncio della malattina, oggi Mihajlovic presenta Parma-Bologna: “un anno di merda, chi lo avrebbe detto che…” (Di sabato 11 luglio 2020) L’11 luglio dello scorso anno annunciava di avere la leucemia, oggi Sinisa Mihajlovic ha presentato il match del suo Bologna contro il Parma, in programma domani allo stadio Tardini. Marco Luzzani/Getty ImagesL’allenatore serbo ha trascorso 12 mesi complicati, da cui però è riuscito a uscirne alla grande, tornando alla sua vita di sempre: “è stato un anno di merda, ma dall’altro lato nessuno mi avrebbe immaginato qui oggi a parlare di pallone” le parole di Mihajlovic in conferenza stampa. “Nessuno avrebbe immaginato che un anno dopo sarei stato qui, a ... Leggi su sportfair

notpetko : Pensando al fatto che l'anno scorso abbiamo aspettato più di tre mesi dall'annuncio del singolo all'effettivo rilas… - Micsugliando : Il 2020 si riscattaLe due nuove formidabili canzoni di Sufjan Stevens: ... della prima parte dell'anno c'è l'annunc… - Antonel57647553 : RT @napolista: Zielinski: “Rinnovo? Spero che nei prossimi giorni arrivi l’annuncio. Gattuso è uno bello tosto” A Sky: “Sto benissimo qui e… - Salvato95551627 : RT @napolista: Zielinski: “Rinnovo? Spero che nei prossimi giorni arrivi l’annuncio. Gattuso è uno bello tosto” A Sky: “Sto benissimo qui e… - 1926_cri : RT @napolista: Zielinski: “Rinnovo? Spero che nei prossimi giorni arrivi l’annuncio. Gattuso è uno bello tosto” A Sky: “Sto benissimo qui e… -

Ultime Notizie dalla rete : anno l’annuncio Regionali Puglia, perché la candidatura del virologo Lopalco scatena polemiche Policymakermag