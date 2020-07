Naya Rivera, la polizia spiega perché il suo corpo potrebbe non essere mai più ritrovato (Di sabato 11 luglio 2020) I sommozzatori continuano le ricerche dell'attrice di Glee, Naya Rivera, anche se le possibilità che possa essere ritrovata sono molto esigue: ecco per quali motivi. Gli agenti che stanno continuando le ricerche di Naya Rivera, hanno ridotto le operazioni e la polizia ha spiegato perché è così difficile che possa essere ritrovato il corpo. Le maggiori difficoltà sono nella vegetazione che circonda il lago e quella presente sui fondali. "Gli elicotteri ricercano dall'alto, mentre i sommozzatori da sott'acqua" - ha spiegato in un'intervista lo sceriffo della Contea di Ventura - "ma ci sono diversi ostacoli che intralciano le ricerche, a cominciare dagli alberi che ... Leggi su movieplayer

