Trump in Florida, nel cuore della pandemia (Di venerdì 10 luglio 2020) Un viaggio criticato da Joe Binden, secondo cui si tratterebbe di uno spreco di risorse «solo per farsi una foto» Leggi su media.tio.ch

infoitsalute : Trump sfida il focolaio in Florida - CdT_Online : Il presidente Usa vola nella contea di Miami, dove si registrano numerosi casi di coronavirus, e non risparmia accu… - Ticinonline : Trump in Florida, nel cuore della pandemia #coronavirus #donaldtrump - GeMa7799 : Trump è in Florida: Ordina la revisione dell''esenzioni fiscali che godono scuole e università fortemente politicizzate a sinistra...?? - ElezioniUsa : 'Con oltre 232 mila casi di contagio ed oltre 4 mila decessi, è chiaro che la risposta di #Trump — ignora, attacca… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump Florida Trump sfida il focolaio in Florida Corriere del Ticino Trump, niente fase 2 del negoziato con Cina

(Teleborsa) - Le relazioni con la Cina sono state "gravemente danneggiate" ed è per questo che "per il momento" gli Stati Uniti non puntano alla fase due del negoziato commerciale. Lo ha detto Donald ...

Trump in Florida, nel cuore della pandemia

WASHINGTON - «Povero me...». Donald Trump forse non hai mai pronunciato queste parole, ma sembra essere proprio questo l'atteggiamento del tycoon in questi giorni, improntato al vittimismo, come emerg ...

(Teleborsa) - Le relazioni con la Cina sono state "gravemente danneggiate" ed è per questo che "per il momento" gli Stati Uniti non puntano alla fase due del negoziato commerciale. Lo ha detto Donald ...WASHINGTON - «Povero me...». Donald Trump forse non hai mai pronunciato queste parole, ma sembra essere proprio questo l'atteggiamento del tycoon in questi giorni, improntato al vittimismo, come emerg ...