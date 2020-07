Roma sfortunata in Europa League, Juve male in Champions (Di venerdì 10 luglio 2020) Questo il tabellone della Final Eight di Europa League, in programma in Germania dal 10 al 21 agosto, dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon: QUARTI DI FINALE (10-11 AGOSTO) 1) Wolfsburg (Ger)/Shakthar Donetsk (Ukr)- Eintracht Fr. (Ger)/Basilea (Sui) 2) Lask (Aut)/Manchester United (Eng) - Basaksehir (Tur)/Copenaghen (Den) 3) Inter (Ita)/Getafe (Esp) - Rangers (Sco)/Bayer Leverkusen (Ger) 4) Olympiacos (Gre)/Wolverhampton (Eng) - Siviglia (Esp)/Roma (Ita) SEMIFINALI (16-17 AGOSTO) vincente 4 - vincente 2 vincente 3 - vincente 1 FINALE 21 AGOSTO In pratica la Roma, se passa col Sivigla, giocherà con la vincente della sfida Wolverhampton-Olympiakos. Nell'eventuale semifinale ci sarebbe il Manchester United. Possibile derby con l'Inter solo in finale.. Questo il tabellone ... Leggi su iltempo

