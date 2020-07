Champions League, ufficiale: Barcellona-Napoli si gioca sabato 8 agosto alle 21 (Di venerdì 10 luglio 2020) La Uefa ha comunicato la data e l’orario ufficiali della partita degli ottavi di finale di Champions League Barcellona-Napoli. La Uefa ha pubblicato il calendario della fase finale della Champions League 2019-20, che riprendera’ col ritorno degli ottavi ancora da giocare per poi proseguire a Lisbona con la Final Eight. RITORNO OTTAVI DI FINALE 1) Juventus – Lione 07/08, ore 21 (and.0-1) 2) Manchester City – Real Madrid 07/08, ore 21 (and.2-1) 3) Bayern Monaco – Chelsea 08/08, ore 21 (and.3-0) 4) Barcellona – Napoli 08/08, ore 21 (and.1-1) QUARTI DI FINALE a) Atalanta – Paris SG 12/08, ore 21, Stadio Da Luz b) RB Lipsia – Atl.Madrid 13/08, ore 21, Stadio Alvalade c) vincente 4 – ... Leggi su 2anews

