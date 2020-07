BMW anticipa la presentazione mondiale della nuova iX3 con un teaser (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo un lungo sviluppo la BMW iX3 , è finalmente pronta per il suo debutto mondiale, il 14 luglio. La vettura è già in produzione in Cina, per coprire rapidamente la domanda mondiale quando sarà in vendita prima fine dell’anno. Quasi due anni di test in diverse regioni del mondo, in condizioni di freddo e caldo estremi, sono stati effettuati per perfezionare il sistema di azionamento elettrico di quello che sarà il SUV più efficiente dell’intera gamma di BMW e la seconda versione con tecnologia elettrificata dall’offerta X3 , dietro l’ibrido plug-in. Nuovo teaser del SUV elettrico BMW iX3 che sarà ufficialmente svelato il 14 luglio La BMW mantiene praticamente intatto il design del suo SUV, caratterizzato da dettagli molto specifici come i due ... Leggi su notizieora

