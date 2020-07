"Alla fine li uccidiamo". Ciao Darwin, la situazione è sfuggita di mano. L'autore di Bonolis risponde alla vergogna americana (Di venerdì 10 luglio 2020) Le accuse (grottesche) di razzismo piovute su Paolo Bonolis e Mediaset per Ciao Darwin producono la reazione ironica ma veemente di uno degli storici autori dello show di Canale 5, Marco Salvati. Ricapitoliamo: l'economista americano David Adler, fondatore dell'associazione Progressive International, ha assistito sconcertato in tv a una replica del programma e su Twitter ha sollevato un polverone: "Gli italiani applaudono mentre uno straniero è annegato nell'acqua per delle risposte errate", ignorando evidentemente quale sia il meccanismo (comico) del gioco, totalmente indipendente da razza, colore o religione dei concorrenti. Scandalizzato anche per la presenza muta di Madre Natura in bikini, Adler ha mescolato in un unico calderone razzismo e ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : La priorità di PD e 5 Stelle? Una legge elettorale per 'disarticolare l'attuale opposizione e impedirne la vittoria… - Radio1Rai : #cassaintegrazione ???Luigi Sbarra, @CislNazionale, a @radioanchio: 'La norma mette in campo misure indispensabili m… - LegaSalvini : ??'STATO DI EMERGENZA ESTESO A FINE ANNO' Conte aggrappato alla poltrona ma precipita nei sondaggi. - uselessfancyboi : @daniyungblud @altemaree Rapporto qualità-prezzo: 11 (costa 200€ in meno e alla fine non ti perdi molto) Per fare u… - tobesvlonely : Timothèe recitazione sublime, personalmente da oscar. Tutto molto bello e carino fin quando non sono arrivata alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla fine METEO ITALIA - La tendenza fino alla FINE di LUGLIO: tra ANTICICLONE e TEMPORALI 3bmeteo Minacciò l’ex candidato M5s alla presidenza della Regione: ora dovrà risarcire i danni

Il giudice monocratico Carlotta Silva, alla fine, gliene ha inflitti due (sospesi con la condizionale), riconoscendo alla parte civile, costituitasi in giudizio con l’avvocato Emanuele Sergo ...

Balotelli esagera, pesa un quintale. E il Brescia non lo convocherà più

Tempi difficili per Mario Balotelli. Ora anche la bilancia gli ha voltato le spalle. Ieri il Brescia Calcio ha aggiornato sul suo sito ufficiale la scheda tecnica di tutti quanti i calciatori. Su quel ...

Il giudice monocratico Carlotta Silva, alla fine, gliene ha inflitti due (sospesi con la condizionale), riconoscendo alla parte civile, costituitasi in giudizio con l’avvocato Emanuele Sergo ...Tempi difficili per Mario Balotelli. Ora anche la bilancia gli ha voltato le spalle. Ieri il Brescia Calcio ha aggiornato sul suo sito ufficiale la scheda tecnica di tutti quanti i calciatori. Su quel ...