Tossiva, stava male, sapeva di avere il Coronavirus ma in 5 giorni ha girato l’Italia, 53 enne fermato dalla Polizia (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ arrivato in Italia con un aereo proveniente da Dacca prima che i collegamenti con il Bangladesh venissero bloccati dal Ministero della Salute italiana. Un 53 enne bengalese, pur sapendo di essere positivo al Covid-19, ha continuato a girare l’Italia. Prima da Roma ha viaggiato in direzione Romagna, poi è stato alcuni giorni nelle Marche per poi tornare a Roma ed essere fermato dalla Polizia. L’uomo Tossiva ed era evidente che stava male. Così ha insospettito la Polizia ferroviaria che lo ha fermato e, dopo gli accertamenti del caso, è stato scoperto che l’uomo era da giorni positivo. L’uomo è stato denunciato perché come ... Leggi su baritalianews

Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - PierantoniFabio : RT @laltrodiego: Un uomo in isolamento positivo al #Covid_19, è salito su un treno e si è girato la Romagna. Dopo qualche giorno a Rimini,… - SilviaMaestr_a : RT @Agenzia_Ansa: Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e stava… - FirenzePost : Coronavirus sul treno: tossiva e stava male. Bengalese positivo denunciato - camilla_staff : RT @Agenzia_Ansa: Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e stava… -