Indovina indovinello: chi è quel leader che si crede Berlinguer? (Di giovedì 9 luglio 2020) Indovina indovinello: c’è un leader politico italiano che ha detto d’aver ereditato i valori della sinistra di Enrico Berlinguer. Ricordate, magari con commozione? La questione morale, lo strappo dall’Urss, la fermezza sul caso Moro, l’evoluzione democratica del Pci, il grande partito, il paese nel paese di cui parlava Pasolini, eccetera eccetera.Chi sarà mai questo leader, di tale levatura, politica e morale, che nella citazione a buon titolo si guadagna il ruolo di faro nella crisi dell’Italia di oggi? Se non avete Indovinato, vi forniamo alcuni ulteriori indizi. A nostro insindacabile parere, certi di non poter essere smentiti, il suddetto leader ha ereditato anche: un po’ di conservatorismo europeo di Prezzolini, ... Leggi su huffingtonpost

Silvia94581613 : RT @HuffPostItalia: Indovina indovinello: chi è quel leader che si crede Berlinguer? - Mintauros1 : RT @HuffPostItalia: Indovina indovinello: chi è quel leader che si crede Berlinguer? - louisfornellist : RT @HuffPostItalia: Indovina indovinello: chi è quel leader che si crede Berlinguer? - Vitalianorosati : @HuffPostItalia Indovina indovinello: chi è quel bambino nato col contraccettivo in mano? - HuffPostItalia : Indovina indovinello: chi è quel leader che si crede Berlinguer? -

Ultime Notizie dalla rete : Indovina indovinello Indovina indovinello: chi è quel leader che si crede Berlinguer? L'HuffPost Indovina indovinello: chi è quel leader che si crede Berlinguer?

Indovina indovinello: c’è un leader politico italiano che ha detto d’aver ereditato i valori della sinistra di Enrico Berlinguer. Ricordate, magari con commozione? La questione morale, lo strappo dall ...

“Quante persone sono rimaste nella stanza?”, il nuovo indovinello Facebook: ecco la soluzione corretta

Tra gli indovinelli Facebook più condivisi in queste ore troviamo senza ombra di dubbio il quiz con protagonista un assassino che entra in una stanza ed uccide 60 persone. Si tratta di una prova di lo ...

Indovina indovinello: c’è un leader politico italiano che ha detto d’aver ereditato i valori della sinistra di Enrico Berlinguer. Ricordate, magari con commozione? La questione morale, lo strappo dall ...Tra gli indovinelli Facebook più condivisi in queste ore troviamo senza ombra di dubbio il quiz con protagonista un assassino che entra in una stanza ed uccide 60 persone. Si tratta di una prova di lo ...