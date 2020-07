Ferentino, forbiciata al compagno: la giovane torna in libertà. I motivi della scarcerazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) torna in libertà, anche se resta indagata per tentato omicidio, la donna che l’altra sera ha sferrato una forbiciata all’addome del compagno, ferendolo, nella loro abitazione di Ferentino. L’ennesima lite in famiglia finita nel sangue. Intorno alle 22 era scoppiata l’accesa discussione: urla, insulti, offese. Poi la giovane madre ha afferrato le forbici da cucina e colpito l’uomo. Per tutti e due si sono aperte le porte dell’ospedale ‘Spaziani’ di Frosinone. Nella giornata di ieri era ricoverato solo il 29enne, in prognosi riservata ma in miglioramento e non in pericolo di vita. Invece la 27enne rimasta contusa al volto e in altre parti del corpo, è stata dimessa nel corso della notte con 5 giorni di prognosi. Per lei era scattato l’arresto, ma ieri è arrivata la scarcerazione: per il giudice si sarebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta

