Colà di Lazise. Micaela Bicego trovata morta: indagini in ambito familiare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il cadavere di Micaela Bicego con la testa fracassata è stato trovato in un parcheggio al centro termale di Colà di Lazise (Verona), sul lago di Garda. Un turista ha scoperto il corpo senza vita allertando i Carabinieri. I militari hanno rintracciato il marito e il figlio della vittima, che abitano poco lontano dal luogo del ritrovamento. Entrambi sono stati ascoltati in caserma. La vittima, nata 47 anni addietro e residente a Bussolengo, aveva evidenti lesioni sul cranio. Il figlio ventenne aveva chiamato i Carabinieri segnalando che la madre non era rientrata a casa, e raccontando che i genitori avevano litigato. La donna, che è stata ritrovata alle 6:30 nel parcheggio, da un primo esame esterno riportava su tutto il corpo lesioni evidenti, che confermerebbero la prima ipotesi di un ... Leggi su laprimapagina

