Calciomercato, la top 11 dei calciatori svincolati: grandi occasioni per le squadre [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) I campionati sono ormai nella fase decisiva, già dalle prossime partite sono in arrivo i primi verdetti. Ma le società non stanno di certo a guardare, si sta lavorando per anticipare i tempi sul fronte Calciomercato, l’intenzione è muoversi con netto anticipo e non aspettare il mese di settembre. L’Equipe ha formato una squadra con i migliori 11 calciatori senza contratto, ovvero giocatori che si sono già liberati o che lo faranno entro agosto. La squadra è veramente stellare ed in grado di lottare per grandi obiettivi. In porta c’è Hart, il difesa il calciatore che stuzzica di più è Vertonghen, figura anche il giocatore del Torino Ansaldi. A centrocampo Gotze, in attacco l’ex Juventus Mario Mandzukic. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, la top 11 dei calciatori svincolati: grandi occasioni per le squadre [FOTO] - - sportli26181512 : Lazio, senti il ct serbo: 'Milinkovic deve cambiare squadra, ora un top club!': Il mercato non si ferma mai, e le b… - Notiziedi_it : CALCIOMERCATO NAPOLI – Ds Benevento: “Llorente sarebbe il top per noi” - sscalcionapoli1 : Ds Benevento: 'Llorente rappresenta il top, ma non dobbiamo fare confusione. Su Hamsik...' #calciomercato - BombeDiVlad : ??????? #Benevento, Il Ds #Foggia: '#Llorente rappresenterebbe il top non solo per noi. #Remy valore aggiunto'??… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato top Inter e Napoli: due difensori top vanno a Manchester Calciomercato.com Real Madrid, maxi-offerta per Fabian Ruiz ma per il Napoli non basta

Con i campionati ancora alle prese con il rush finale di stagione è già tempo, però, di concentrarsi sulla finestra estiva di calciomercato. Difficile ipotizzare maxi-spese in questo anomalo mercato p ...

Milan, le pagelle di CM: Kessie domina, Ibrahimovic infinito. Donnarumma, parata da fenomeno!

Donnarumma G 7: compie una parata surreale su Rugani salvando il vantaggio del Milan. Fenomeno assoluto anche contro i più forti. Conti 7: conferma e ripete la ...

Con i campionati ancora alle prese con il rush finale di stagione è già tempo, però, di concentrarsi sulla finestra estiva di calciomercato. Difficile ipotizzare maxi-spese in questo anomalo mercato p ...Donnarumma G 7: compie una parata surreale su Rugani salvando il vantaggio del Milan. Fenomeno assoluto anche contro i più forti. Conti 7: conferma e ripete la ...