Calciomercato | Balotelli verso lidi esotici | “Il club ha manifestato un interesse reale”

Mario Balotelli si sta avvicinando a un trasferimento sensazionale verso i campioni dello Sharjah Football club della Arabian Gulf League in tempo per l'inizio della stagione 2020-21, ha rivelato il suo rappresentante internazionale Morris Pagniello in un'intervista esclusiva con Arab News. © arabnews.com "I negoziati sono iniziati ieri e il club ha manifestato un interesse reale", ha dichiarato Pagniello, agente certificato FIFA. "Non stavamo cercando altre opzioni o club nella regione, come l'Arabia Saudita o il Qatar. Ma la mia prima preferenza è Sharjah, a causa del tenore di vita e il club stesso è uno dei più elitari degli Emirati. Per quanto riguarda lo stile di vita e per la sua carriera, penso che Sharjah sarà l'opzione migliore per lui."

