Juventus, i convocati per la gara contro il Milan: c’è Chiellini (Di martedì 7 luglio 2020) La Juventus, mediante un comunicato ufficiale, ha annunciato i convocati per la sfida di questa sera contro il Milan. Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori – Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Coccolo. Centrocampisti – Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore. Attaccanti – Ronaldo, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Viorni. Foto: Twitter personale L'articolo Juventus, i convocati per la gara contro il Milan: c’è Chiellini proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

