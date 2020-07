Caso Neymar, il Tas respinge ricorso Santos: chiedeva altri 61 milioni dal Barcellona (Di martedì 7 luglio 2020) Caso chiuso. Il Tas di Losanna ha bocciato il ricorso del Santos che reclamava dal Barcellona 61.295.000 euro per l’acquisto di Neymar nell’estate del 2013. Secondo l’analisi redatta dal Tribunale arbitrale il club spagnolo non ha violato alcuna norma nel versare le somme addizionali al padre del giocatore e alla sua società, né ci sono gli estremi di una condotta fraudolenta in merito al pre-accordo sottoscritto fra il Barcellona e il giocatore e della successiva intesa con il club brasiliano. Il Santos ha presentato ricorso lamentando di aver ricevuto soltanto 17,1 milioni di euro dalla cessione mentre secondo la giustizia spagnola il trasferimento è costato 83,4 milioni. Leggi su sportface

