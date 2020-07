Bolsonaro: “Ho i sintomi del Covid”. Il presidente brasiliano attende esito del test (Di martedì 7 luglio 2020) La preoccupazione legata al coronavirus, che ha fatto del Brasile uno dei paesi più colpiti al mondo, arriva – o almeno arriverebbe – direttamente anche sulle spalle di Jair Bolsonaro. Non soltanto perchè si tratti del presidente brasiliano in carica: ma perchè, a quanto pare, il leader del paese sudamericano avrebbe i sintomi del covid-19. E a dirlo è proprio lo stesso Bolsonaro. Che, ora, attende il risultato del tampone per capire se si tratti di coronavirus oppure di qualcos’altro. Bolsonaro: “Ho i sintomi del Covid”. Attesa per il tampone Bolsonaro ammette: “Ho i sintomi del Covid”. Il presidente brasiliano è ora in attesa dell’esito del test. Il presidente ha febbre e una percentuale di ossigeno nel bdel 96%. Il Brasile, che è oggi il secondo Paese ... Leggi su italiasera

