Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 10 | 30

VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICATE LE ARTERIE CHE CONDUCONO VERSO LE LOCALITA' DI MARE, NEL DETTAGLIO SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI. PIU' A NORD SULL'AURELIA SI RALLENTA ALL'ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA E PALIDORO IL TUTTO SEMPRE NEI DUE SENSI. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E IL RACCORDO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INFINE, IN MERITO ALL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L'OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE' DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

