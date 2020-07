Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per forti venti di Bora sulla costa domani, raffiche di oltre 90km/h (Di lunedì 6 luglio 2020) Allerta arancione per vento sulla costa dell’Emilia-Romagna. Nelle prime ore di domani, martedi’ 7 luglio, e nel corso della mattina, il veloce passaggio di un fronte freddo sul settore adriatico settentrionale determinera’ un deciso aumento della ventilazione di Bora da nord-est sul mare e sui settori costieri della regione. Sono previsti venti con valori di intensita’ fino a Beaufort 9 (74-88 km/h) e raffiche localmente anche superiori. Nelle aree di pianura vicine al settore costiero sono previsti venti fino a Beaufort 8 (62-73 km/h). Il mare, al largo, potra’ essere agitato con altezza dell’onda attorno a 3 metri proveniente da est, nord-est e fino a 2,5 metri sottocosta con un rapido innalzamento dell’onda. Potranno verificarsi anche localizzate erosioni delle coste. I fenomeni si attenueranno nella seconda parte della giornata. Sono ... Leggi su meteoweb.eu

