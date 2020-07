Sky: Manolas titolare, spazio a Milik e Callejon (ancora fuori Lozano) (Di domenica 5 luglio 2020) Poche ore al fischio d’inizio di Napoli-Roma e comincia a delinearsi la formazione che sarà schierata da Gennaro Gattuso contro i giallorossi. Stando a quanto riporta Sky Sport, sarà il momento del rientro di Kostas Manolas, che ricomporrà la coppia centrale con Kalidou Koulibaly. Dentro dal primo minuto anche Milik e Callejon, al posto di Mertens e Politano che invece avevano giocato a Bergamo. ancora fuori Lozano che partirebbe nuovamente dalla panchina. L'articolo Sky: Manolas titolare, spazio a Milik e Callejon (ancora fuori Lozano) ilNapolista. Leggi su ilnapolista

