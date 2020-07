Gomorra: Maria Pia Calzone, per prepararsi al ruolo di Donna Imma ha incontrato la moglie di un boss (Di domenica 5 luglio 2020) Maria Pia Calzone incontrò la moglie di un boss per conoscere da vicino il mondo di Donna Imma Savastano, la Donna che ha interpretato in Gomorra. Maria Pia Calzone incontrò la moglie di un boss per calarsi nei panni di Imma Savastano, la moglie del boss Pietro Savastano in Gomorra - La serie. L'attrice napoletana fu scelta per il ruolo di Donna Imma dopo ben sette provini alla fine dei quali convinse Roberto Saviano e la produzione a darle la parte. Roberto Saviano, autore del libro da cui è stato tratto Gomorra - La Serie ha così descritto il personaggio: "Imma Savastano è la summa di tutte le donne boss che in questi anni ho studiato. Le donne per i clan sono risorse sempre più centrali. ... Leggi su movieplayer

Al successo lei ormai non ci pensava più, Maria Pia Calzone, arrivata a 40 anni si chiedeva come mai non avesse ancora ottenuto ruoli di primo piano. E’ quello che racconta a TeleSette, mentre si atte ...

