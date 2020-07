Ciclismo, sospiro di sollievo per Nairo Quintana: il Tour de France del colombiano non è a rischio (Di domenica 5 luglio 2020) sospiro di sollievo per Nairo Quintana, protagonista venerdì 3 luglio di un incidente avvenuto durante un allenamento sulle strade colombiane di Motavita. Foto Getty / Chris GraythenIl corridore dell’Arkéa-Samsic è stato visitato accuratamente nelle ultime ore, ma i test non hanno evidenziato fratture solo un politrauma al ginocchio, tranquillizzando sia Quintana che il suo team. Il colombiano dovrà stare a riposo assoluto per due settimane, dopodiché potrà riprendere gradualmente gli allenamenti in vista dei suoi impegni stagionali: “questo periodo di inattività non influirà sulla preparazione per il mio obiettivo principale della stagione, che è il Tour de France 2020” le parole di Quintana.L'articolo Ciclismo, sospiro di sollievo per Nairo Quintana: il Tour de France del colombiano non ... Leggi su sportfair

