Brescia – Verona – Formazioni Ufficiali – Ultime dai campi (Di domenica 5 luglio 2020) Sta oramai per iniziare la sfida che vedrà frapporsi Brescia e Verona, gara valevole per la 30esima di campionato di Serie A 2019/20, che avrà inizio alle ore 19.30. Le Ultime dai campi Nessuna sorpresa particolare per entrambe le squadre: il Brescia terrà Chancellor in panchina, mentre è assente Bisoli causa infortunio, mentre formazione al completo per gli ospiti che dovranno fare a meno solo di Pessina, fuori per somma di ammonizioni. Formazioni Ufficiali Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Martella, Papetti, Mateju; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, DonnarummaA disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Zmrhal, Chancellor, Ghezzi, Aye, Mangraviti, Skrabb, Viviani, SempriniAll.: Lopez HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di ... Leggi su giornal

CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - sportsrage : SERIE A NAPLOI - ROMA OV 2.5 ATALANTA - CAGLIARI OV2.5 IN EVERY PARLAY ETC.. SAMPDORIA - SPAL OV 2.5 PARMA… - Fantacalcio : Brescia-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: torna Borini dal 1' - sportface2016 : #SerieA, le formazioni ufficiali di #BresciaVerona - goncalo_dias_17 : A Lazio tem pela frente Lecce (F), Sassuolo (C), Udinese (F), Juventus (F), Cagliari (C), Hellas Verona (F), Bresci… -