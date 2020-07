Juventus-Torino, le probabili formazioni del match (Di sabato 4 luglio 2020) All’Allianz Stadium, Juventus-Torino sono pronte a darsi battaglia nel derby della Mole: le probabili formazioni del match L’Allianz Stadium è pronto ad aprire lo scenario per il derby della Mole tra Juventus-Torino. Le due squadre sono pronte a sfidarsi per il 30° turno di Serie A. La condizione dei due club è totalmente opposta, con i bianconeri in testa alla classifica e i granata in cerca di punti per non affondare nel calderone rosso della sfida salvezza. Nel match d’andata la Vecchia Signora ha prevalso grazie alla rete di De Ligt, in una gara molto complicata per Maurizio Sarri. Il tecnico deve ancora fare a meno di Alex Sandro (verso il recupero). Moreno Longo recupera Izzo, un pilastro del terzetto difensivo degli ospiti. Il fischio di inizio è atteso per le 17.15 con diretta esclusiva su Sky Sport. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

