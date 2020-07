Juventus, Marchisio: “Attenzione al Torino. Dybala? Chi lo critica non capisce di calcio” (Di sabato 4 luglio 2020) L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, ha concesso una lunga intervista al La Gazzetta dello Sport parlando anche del derby della Mole, in programma stasera all’Allianz Stadium: “La Juve ci arriva bene ma il Toro non può permettersi di non dare tutto. Belotti e Izzo incarnano lo spirito granata e devono dare una spinta al gruppo per finire il campionato in modo diverso. La Juve dovrà stare attenta al carattere del Torino, perché non molla mai”. Su Dybala e il suo possibile rinnovo, Marchisio ha aggiunto: “Chi lo critica non capisce di calcio. Mi auguro che diventi una bandiera e che possa fare ciò che a me non è riuscito: vincere la Champions“. Leggi su sportface

