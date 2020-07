Fonseca: «Mai sentito abbandonato. Su voci di cessione e risultati negativi…» – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro il Napoli: le sue parole Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro il Napoli: queste le parole del tecnico giallorosso sulla fiducia del club nei suoi confronti. FIDUCIA – «No. Ho sentito sempre, anche adesso, il supporto della società, del presidente e di tutto il club. Non mi sono mai sentito abbandonato». PALLOTTA – «È normale che quando non vinciamo siamo arrabbiati, io ero molto arrabbiato. È una situazione normale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Paulo Fonseca, allenatore della Roma ... Ho cambiato con giocatori della Roma, non ho messo giocatori che non hanno mai giocato. Ho fiducia in tutti loro. Come ho detto, l’allenatore non può pensare ...

La Roma ha l'obbligo di cancellare la sconfitta dell'Olimpico contro l'Udinese, malgrado l'obiettivo Champions League sia ormai inarrivabile a causa della straordinaria forma fisica dell'Atalanta. La ...

