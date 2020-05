Coronavirus | “Milano è una bomba” | l’allerta è massima per i timori di un nuovo lockdown

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 8 maggio 2020) “Quella di Milano è un po’ una bomba perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia. Abbiamo un numero altissimo di infettati, che ora tornano in circolazione”, ha dichiarato quest’oggi il dottor Sacco – primario del Sacco di Milano – a ‘La Repubblica’. Parole allarmanti, considerando le immagini circolate ieri suoi social dei Navigli invasi di persone: MILANO NAVIGLI IERI 07/05/2020 ORE 19,00. Poche mascherine, pochissimo(anzi quasi nulla)distanziamento sociale e tantissima gente.Cosa dobbiamo pensare? pic.twitter.com/4AzcfyVgNz— Emanuele (@lellesan79) May 8, 2020 Immagini che hanno spinto il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ad esprimersi così quest’oggi: “O le cose cambiano oggi, non domani, o prenderò provvedimenti e chiuderò i Navigli“. “Non ...