Terremoto Amatrice e Amandola: forte scossa tra Umbria e Marche (Di giovedì 7 maggio 2020) Terremoto Amatrice e Amandola: forte scossa tra Umbria e Marche. Il sisma di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 12.23 Purtroppo non si ferma la scia di terremoti che sta attraversando il Centro Italia in questi giorni. Dopo la scossa del 5 maggio nella provincia di Fermo nelle Marche, un’altro sisma ha interessato la zona … L'articolo Terremoto Amatrice e Amandola: forte scossa tra Umbria e Marche proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Addio a Aaron - Cane Eroe nel Terremoto di Amatrice : “Un Collega e un Amico” (Di giovedì 7 maggio 2020)tra. Il sisma di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 12.23 Purtroppo non si ferma la scia di terremoti che sta attraversando il Centro Italia in questi giorni. Dopo ladel 5 maggio nella provincia di Fermo nelle, un’altro sisma ha interessato la zona … L'articolotraproviene da www.inews24.it.

TerremotiLive : Nuovo #terremoto di magnitudo 2.0 ML (profondità 12.5 Km) in zona 6 km NE Amatrice (RI) Fonte #INGV - anikeatable : @_driedflowers_ Sì, mi ricorderò sempre che quando ad Amatrice ci fu il terremoto il Tg5 aveva messo tipo la cronol… - ___stateofgrace : Quando c’è stato il terremoto di Amatrice del 2016, io l’ho sentito fortissimo e non ho dormito bene per quasi un a… - architettiroma : Il Commissario Straordinario per la #Ricostruzione dei territori del #CentroItalia @GiovanniLegnini implementato il… - Daniele91Nap : Terremoti anni bisestili 1968 Terremoto del Belice 6,4 1972 Ancona 5,9 1976 terremoto del Friuli 6,4 1980 terremot… -