Parla l’italiano contagiato dal coronavirus: «Mi sento tranquillo». Rabbia alla Cecchignola: «Le notizie ci arrivano da tv e siti» (Di venerdì 7 febbraio 2020) «Sto bene, mi sento tranquillo. Al momento non ho nessun disagio particolare». Sono le parole, secondo quanto appreso dall’ANSA, riferite agli altri italiani in quarantena dal giovane di 29 anni ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma e risultato positivo al test del coronavirus, dopo il primo tampone effettuato alla Cecchignola, dove si trovava assieme agli altri 55 italiani. Questi ultimi lo seguono e lo supportano costantemente anche a distanza. Nonostante però il morale alla Cecchignola sia basso, come racconta l’Ansa, con tutti gli ospiti rintanati nelle proprie stanze lasciando deserti gli spazi comuni, percorsi solo per ritirare i pasti. Ma c’è anche Rabbia sulla mancanza di «informazioni tempestive» e un po’ di scoramento, per il prolungamento dei tempi della loro quarantena dopo il giovane risultato positivo al coronavirus, che faceva parte ... open.online

Coronavirus - Parla l’italiano positivo ai test : “Sono tranquillo” : Nella serata di giovedì 6 febbraio l’Istituto Spallanzani di Roma ha confermato il primo caso di cittadino italiano risultato positivo ai test del Coronavirus. Si tratta di uno dei 56 nostri connazionali fatti rientrare lo scorso 3 febbraio da Wuhan con un volo di Stato e messi in quarantena presso la cittadella militare della Cecchignola. Il paziente risultato poi positivo al virus era stato ricoverato in ospedale nella mattinata di ...

sani_rossana : RT @DebAttanasio: La star albanese che parla l'italiano meglio del sovranista medio. #festivalsanremo2020 - 912Risalva : @fable80 @heather_parisi @TizianoFerro Il suo è un commento inutile, non ho detto che non è intelligente e non s… - Bomba2H : RT @RadioSavana: Bilaterale Italia-Spagna, #DiMaio e #GonzalezLaya. Quest'ultima parla ovviamente in spagnolo, #DiMaio ascolta attento con… -