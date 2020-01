Scandicci-Casalmaggiore in tv e streaming: orario, programma e palinsesto Coppa Italia volley 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Oggi mercoledì 29 gennaio si gioca Scandicci-Casalmaggiore, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. Si tratta del match sulla carta più combattuto di questa fase della competizione, si affrontano la quarta e la quinta forza del campionato: andrà in scena una partita da dentro o fuori che mette in palio il pass per la Final Four in programma nel weekend del 1-2 febbraio a Busto Arsizio, chi vince sarà protagonista al PalaYamamay mentre chi perde verrà eliminato dalla competizione a cui sono state ammesse le migliori otto squadre al termine del girone d’andata di Serie A1. Scandicci avrà il sostegno del proprio pubblico e punterà al passaggio del turno, le toscane stanno faticando in campionato mentre si esaltano in Champions League: Ofelia Malinov, Elena Pietrini, Samantha Bricio punteranno a fare la differenza contro le ragazze in rosa guidate da Caterina ... oasport

