"Avanti con il proporzionale". Franceschini vede un bipolarismo Pd-Lega (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il risultato dei 5 Stelle? “Sgombra il campo da un dubbio, e cioè che in Umbria fossero andati male perché si erano coalizzati con noi. Ora hanno corso da soli e l'esito è stato peggiore”. È il giudizio del ministro della Cultura Dario Franceschini in un'intervista al Corriere della Sera. Quindi, tira le conclusioni il capo della deLegazione dem a Palazzo Chigi, che “il problema non è l'alleanza” e ciò rafforza in lui la convinzione che “il proporzionale con uno sbarramento al 5% semplificherà ulteriormente il quadro” e porterà “a un bipolarismo di fatto Lega-Pd, ognuno con i propri alleati che avranno superato lo sbarramento”. Secondo il titolare del dicastero di via del Collegio Romano, “l'idea che il bipolarismo sia figlio del maggioritario e che il proporzionale sia il suo nemico, è smentito dalla storia italiana” perché “per cinquant'anni, con il proporzionale senza lo ... agi

