NEW Amsterdam 2. Arriva in chiaro su Canale 5 la seconda stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento martedì 28 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING New Amsterdam 2 trama episodi 28 gennaio 2020 su Canale 5 New Amsterdam 2 episodio 7 Bravi soldati. Kapoor invia Nathan, un giovane reduce dell'Afghanistan, nel gruppo di supporto di Iggy. Il percorso si rivela doloroso, ma terapeutico.New Amsterdam 2 episodio 8 Segui il tuo cuore. Una paziente oncologica della dottoressa Sharpe, per sopportare i dolori, fugge dall'ospedale e si inietta eroina in un vecchio hotel abbandonato.New Amsterdam 2 episodio 9 L'isola. Max, coadiuvato da un'equipe, decide di eseguire controlli di routine su tutta la popolazione femminile del carcere di Rikers Island.

