LIVE Sport, DIRETTA 28 gennaio: Schwarz comanda a Schladming, Alaphilippe si ritira dalla Vuelta San Juan (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 28 gennaio: orari e programma 20.02 TENNIS – La preview della giornata di domani agli Australian Open. Thiem ci prova contro il numero uno Nadal, Zverev deve fare attenzione a Wawrinka CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.44 BASKET – Preolimpico di Belgrado. Andiamo a conoscere quali potrebbero essere i nostri convocati CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.22 ATLETICA – Intervista ad Alessia Trost che riparte da Udine dopo tre mesi di duri allenamenti CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.45 SCI ALPINO – Marco Schwarz chiude in vetta la prima manche dello slalom in notturna di Schldadming. Sesto Vinatzer, decimo Gross CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.15 CALCIO – Ufficiale Christian Eriksen all’Inter: il danese ha scelto la maglia numero 24. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ... oasport

SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - SkySport : #Milan-#Torino, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE dei quarti di #CoppaItalia - MarisciaFox : RT @SkySport: #Milan-#Torino, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE dei quarti di #CoppaItalia -