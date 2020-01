Emilia Romagna, Iva Zanicchi: “Gli emiliani preferiscono gli uomini” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le elezioni regionali in Emilia Romagna hanno decretato la vittoria di Stefano Bonaccini, candidato con il centrosinistra, che ha superato l’avversaria Lucia Borgonzoni. Sembrava un testa a testa stando ai primi exit poll, ma alla fine il primo ha staccato la seconda di 8 punti. Iva Zanicchi, all’indomani del voto in Emilia Romagna, ha commentato i risultati esprimendo alcuni commenti sul genere dei candidati. Emilia Romagna, commento di Iva Zanicchi Nata in una piccola frazione del comune di Ventasso, in Emilia Romagna, Iva Zancchi ha partecipato alle elezioni e ha voluto commentare i risultati. All’indomani della tornata elettorale, infatti, la Zanicchi si è espressa direttamente sui candidati, esprimendo stima per il presidente riconfermato. “Bonaccini – ha detto la conduttrice – ha governato bene. Ci voleva un candidato più forte per metterlo in ... notizie

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : I vostri sorrisi sono la mia forza, Amici. Non vedo l'ora di liberare la splendida Emilia-Romagna. #oggivotoLega ??… -