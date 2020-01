Piano del decoro nel centro storico di Savona: al bando sexy shop, compro oro e slot (Di domenica 26 gennaio 2020) Intesa Regione-Comune per il varo del nuovo regolamento Stop ai manifesti sulle vetrine e obbligo di lavare le serrande ilsecoloxix

lucianonobili : Salvini ha iniziato la campagna dando ai militanti della Lega un solo comandamento: non parlate di #Bonaccini, non… - OfficialASRoma : ? I cancelli aprono alle 15:30 ?? E c’è il piano Easy Mobility volto a facilitare gli spostamenti in occasione del… - Coninews : DOMINIO TRICOLORE!!! ??????? In Coppa del Mondo a Big White l’Italia dello snowboardcross si prende la scena con le v… -