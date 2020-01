Mercato Milan, si decide il futuro di Piatek. Contatti col Benfica per Florentino (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Milan sta lavorando molto sul Mercato e sta provando a piazzare Krzysztof Piatek, che sta trovando poco spazio dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza rossonera ha incontrato l’agente del giocatore polacco per trovare soluzione migliore per le parti in causa: sono stati registrati diversi sondaggi da alcuni club di Premier League come l’Aston Villa e il Tottenham ma, per ora, non c'è nulla di concreto. Intanto proseguono i Contatti col Benfica per Florentino, centrocampista classe 1999. fanpage

AntoVitiello : Conferme dirette che il #Milan cerca il prestito di #Florentino del Benfica, giocatore molto apprezzato dalla dirig… - Gazzetta_it : #Milan cecchino #Hernandez: e ora il valore di mercato è raddoppiato, 40 milioni! - DiMarzio : #Milan, da #Olmo a #Zaracho e #Florentino: il punto sul mercato?? -