“Ero una star del Grande Fratello, mentre adesso raccolgo monetine in giro per la strada”. Dalla notorietà del reality show alla miseria: la confessione dolorosa della giovane vip, che svela ai fan la sua condizione attuale. (Di sabato 25 gennaio 2020) Nel cuore degli spettatori inglesi c’era entrata a giugno del 2008, quando sul piccolo schermo delle tv britanniche era andata in scena la nona edizione del Big Brother, il re dei reality show sbarcato dalle nostre parti col nome Grande Fratello. Lei, la 48enne Lisa Appleton, aveva fatto breccia nel cuore degli spettatori e sembrava destinata a una carriera nel mondo dello spettacolo.



Oggi, dopo tanti mesi lontani dalle scene, eccola invece tornare a far parlare di sé con una confessione drammatica, che ha colpito al cuore i fan che di lei conservavano ancora un buon ricordo. Come riporta il Daily star, infatti, la donna è rimasta legata al suo storico partner Mario ma, appena raggiunta la fama, è finita nelle grinfie di un truffatore che è riuscito a raggirare lei e il fidanzato. "Ci aveva promesso un futuro pieno di impegni, un documentario sulla ...

