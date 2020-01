Emilia Romagna, Sgarbi: “Voto me per Forza Italia e Marta Cotton di Potere al Popolo come presidente. Sì ai Gay Pride coi soldi Regione” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Alle elezioni regionali in Emilia Romagna il mio sarà un voto disgiunto. Voterò per me nelle liste di Forza Italia e Marta Cotton di Potere al Popolo come presidente, perché è una ragazza bellissima, espressiva, molto elegante, è una suonatrice di clavicembalo ed è una figura vera di sinistra, non certo Bonaccini che, come dice la stessa Cotton, è uno di destra“. Lo rivela ai microfoni de La Zanzara, su Radio24, Vittorio Sgarbi, candidato capolista di Forza Italia a Bologna, Parma e Ferrara per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Sulla candidata presidente del centrodestra, Lucia Borgonzoni, il critico d’arte osserva: “E’ una bella ragazza, le do 9 come femmina. Io sono molto amico di suo padre, un’ottima persona, che peraltro ho incontrato ieri. In realtà, lui e la figlia si vogliono bene. Cosa si bisognerebbe fare in Emilia Romagna? ... ilfattoquotidiano

SkyTG24 : 'Non possiamo lasciare questa terra a chi va a suonare i campanelli per fomentare odio e rabbia. Non è la storia d… - CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - matteosalvinimi : Domenica in Emilia-Romagna, contro trucchi e inganni, DOPPIA CROCE: croce sul simbolo LEGA e croce sul rettangolo c… -