Coronavirus, Xi: “Situazione grave, epidemia accelera”. 1.400 casi, contagi in Giappone e Malesia. Usa evacuano cittadini da Wuhan (Di sabato 25 gennaio 2020) Oltre 1.300 casi accertati e già 41 vittime. L’epidemia da Coronavirus continua ad espandersi in tutta la Cina, con l’eccezione, al momento, della regione del Tibet, e dopo aver fatto registrare anche tre casi in Francia, si allarga fuori dai confini della Repubblica Popolare, con altri tre persone infette in Malesia e quattro in Australia. A Wuhan, epicentro dell’epidemia, sarà costruito un secondo ospedale per trattare i casi accertati, mentre il presidente cinese, Xi Jinping, dichiara: “Situazione grave, l’epidemia accelera”. A Hong Kong, intanto, è stata “dichiarata l’emergenza” sanitaria e gli Stati Uniti fanno evacuare i connazionali da Wuhan. 1.287 casi e 41 vittime. L’epidemia si espande in tutta la Cina Secondo quanto fa sapere la Commissione nazionale per la Salute cinese, sono 1.287 i casi accertati, con oltre 400 ... ilfattoquotidiano

