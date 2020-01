Convocati Napoli-Juventus: torna Maksimovic (Di sabato 25 gennaio 2020) Gattuso ha scelto i Convocati per la gara di domani sera al San Paolo contro la Juventus. Convocato Ospina nonostante l’attacco di gastroenterite di questo pomeriggio. torna finalmente a disposizione Maksimovic. Si dovrà ancora attendere per Mertens e Koulibaly. I Convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho. L'articolo Convocati Napoli-Juventus: torna Maksimovic ilNapolista. ilnapolista

