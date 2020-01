Anticipazioni Una Vita: puntate prossima settimana, 26-31 gennaio (Di sabato 25 gennaio 2020) Una Vita, Anticipazioni nuova settimana: Lucia bacia padre Telmo Nelle prossime puntate di Una Vita, Celia si confiderà con padre Telmo e racconterà al parroco di essere convinta che Lucia sia innamorata di qualcuno. La Alvarado prenderà coraggio nei nuovi episodi della soap opera spagnola, raggiungerà Telmo e gli confesserà i suoi sentimenti. La ragazza lo bacerà appassionatamente e il sacerdote si lascerà andare, salvo poi pentirsi subito dopo. Le Anticipazioni della prossima settimana di Una Vita svelano che Telmo deciderà di trascorrere il Natale digiunando per espiare le sue colpe e arriverà addirittura a auto flagellarsi. Quando Lucia apprenderà delle punizioni che Telmo si sta infliggendo, cercherà subito di intervenire. Intanto nelle puntate dal 26 al 31 gennaio di Una Vita, Samuel deciderà di andare in viaggio a Segovia. L’Alday in realtà andrà a trovare fra Guillermo, ... lanostratv

