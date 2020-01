Serie B: probabili formazioni e pronostici del sabato (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cittadella-Benevento, Pisa-Juve Stabia, Pordenone-Pescara, Virtus Entella-Cremonese e Salernitana-Cosenza sono le partite della ventunesima giornata di Serie B in programma sabato pomeriggio alle 15: probabili formazioni, pronostici e diretta streaming. CITTADELLA – BENEVENTO sabato ore 15:00 Il girone di ritorno del Benevento è iniziato con un insolito pareggio in casa contro il Pisa. La squadra allenata da Pippo Inzaghi in precedenza aveva infatti vinto ben tredici partite su diciannove giocate, facendo il vuoto alle sue spalle. Nonostante il mezzo passo falso, il Benevento mantiene tredici punti di vantaggio sulla terza in classifica. Tra le altre inseguitrici c’è il Cittadella a quota 30, prossima avversaria. Anche fermarla sul pareggio farebbe comodo al Benevento, comunque in grado di vincere contro tutte le squadre come dimostrato nel girone di andata. ... ilveggente

GIUSPEDU : RT @DiMarzio: Si alza il sipario sulla 21ª giornata di #SerieA Tutte le probabili formazioni ?? - lmatt92 : @milanista_h24 Le varie(serie) app delle probabili lo danno in campo, Zielinski contro la Juve è un azzardo, se gir… - romaforever_it : Roma-Lazio, Le Probabili Formazioni | Serie A - Stagione 2019/2020 -