Sanremo, Le Vibrazioni per la terza volta al Festival con “Dov’è” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il rock de "Le Vibrazioni" torna per il terzo anno al Festival di Sanremo, in gara nella sezione Campioni con il brano "Dov'è". Una canzone dal sapore rock in stile anni settanta. "Portiamo una ballad, una canzone sicuramente retrò, vintage ma con sonorità assolutamente attuali. Una gran bella canzone che ci dà soddisfazioni, ce le ha date in registrazione e ora vediamo cosa succede". La band milanese sarà diretta a Sanremo dal Maestro Peppe Vessicchio, che li accompagnerà anche in tour tra marzo e aprile nei teatri italiani con un'orchestra di 20 elementi. Le canzoni della band hanno nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l'occasione dal Maestro Vessicchio. "Nasce dal desiderio di vestire le canzoni di sonorità nuove, in questo caso stiamo parlando di una vera orchestra di archi, con 20 elementi, passati dalle sapienti mani di Vessicchio. La dimensione del teatro sarà abbastanza ... ilfogliettone

